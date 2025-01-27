Назван самый значимый продукт Apple

Bloomberg: Умный экран будет самым значимым продуктом Apple в 2025 году

В 2025 году корпорация Apple выпустит устройство для умного дома, оснащенное экраном. Об этом в материале Bloomberg заявил авторитетный инсайдер Марк Гурман.

По информации Гурмана, инженеры компании продолжают работу над интеллектуальным хабом — гаджетом, который объединяет устройства умного дома, выступая «мозговым» центром. Специалист заметил, что это будет первый крупный девайс IT-гиганта для сегмента умного дома и назвал хаб с экраном самым значимым продуктом для Apple в 2025 году.

Инсайдер сообщил, что умный девайс будет иметь качественные динамики, 7-дюймовый экран, различные интерфейсы для подключения. При этом в будущем Apple сможет выпустить более дорогой гаджет, который получит роботизированную руку. Запланированный на 2025-й умный экран Марк Гурман назвал более компактной и дешевой версией планшета iPad.

В настоящий момент пользователи могут использовать умную колонку HomePod или HomePod Mini в качестве хаба для устройств умного дома, управляя ими через стандарт HomeKit.

Марк Гурман подытожил, что самым значимым устройством Apple в 2024 году был шлем Vision Pro. Он отметил, что при этом гарнитура дополненной и виртуальной реальности не стала популярной.

Ранее журналисты издания 9to5Mac перечислили продукты, которые компания Apple должна представить в 2025 году. К ним отнесли iPad 11, iPhone SE 4, MacBook Air с чипом M4, новые умные часы Apple Watch, Watch Ultra и Watch SE.