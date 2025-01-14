Раскрыты запланированные на 2025 год гаджеты Apple

9to5Mac: Apple выпустит iPhone SE 4, MacBook Air на M4 и AirTag 2 в 2025-м

Журналисты издания 9to5Mac перечислили продукты, которые компания Apple должна представить в 2025 году. Список доступен на сайте медиа.

Не позднее зимы и весны нового года корпорация должна анонсировать обновленные планшеты iPad 11 и новый iPad Air. Также фирма должна выпустить iPhone SE 4 поколения, который получит дизайн iPhone 14, лишится физической кнопки, будет иметь 8 гигабайт оперативной памяти, одинарную камеру и поддержку нейросетей. До середины года Apple также покажет MacBook Air с чипом M4.

Летом IT-гигант не планирует анонсировать много гаджетов — судя по раскрытым данным, компания сконцентрируется на обновлении операционных систем (ОС). Однако в период с июня по август Apple может представить мощные компьютеры Mac Studio и Mac Pro на процессоре M4 и умный маячок AirTag 2.

Осенью, по словам специалистов, начнется сезон главных гаджетов Apple. Корпорация анонсирует серию смартфонов iPhone 17, новые умные часы Apple Watch, Watch Ultra и Watch SE, наушники AirPods Pro 3, умную колонку HomePod mini 2, ТВ-приставку Apple TV. Также до конца года компания может выпустить планшет iPad Pro и ноутбук MacBook Pro — оба получат чип M5.

Ранее в «Марвел-Дистрибуции» рассказали, что по итогам 2024 года продажи смартфонов в России сократились на четыре процента в денежном выражении. Лидером рынка по числу проданных устройств осталась китайская корпорация Xiaomi.