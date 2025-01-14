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10:24, 14 января 2025Экономика

Продажи смартфонов в России упали

«Ъ»: Продажи смартфонов в РФ упали в физическом выражении и выросли в денежном
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По итогам 2024 года продажи смартфонов в России сократились на четыре процента в денежном выражении, до 29,6 миллиона единиц, хотя из-за подорожания устройств выросли на пять процентов в денежном. Об этом со ссылкой на данные «Марвел-Дистрибуции» пишет «Коммерсантъ».

Лидером рынка по числу проданных устройств остался китайский Xiaomi вместе с суббрендом Poco (23 процента), далее идут Tecno, Samsung и Realme, у которых 20, 12 и 11 процентов продаж соответственно.

Замыкает первую пятерку Apple, у которого девять процентов (годом ранее — восемь процентов). Вместе с тем в денежном выражении на американские смартфоны приходится 32 процента рынка.

МТС приводит похожую статистику — рост в деньгах на семь процентов, до 734 миллиардов рублей, но падение в штуках на три процента, до 30 миллионов смартфонов.

Средняя цена смартфона, подсчитали в «Марвел-Дистрибуции», за год выросла с 21,9 тысячи рублей до 24,1 тысячи, то есть на десять процентов. Независимый аналитик Александр Сурков уверен, что основной причиной спада в продажах стал рост цен на устройства. По его прогнозу, в 2025 году продажи упадут еще на пять процентов в штуках и вырастут на пять процентов в деньгах.

Ранее сообщалось, что в прошлом году мировые продажи смартфонов выросли на четыре процента, хотя прежде падали два года подряд. У Apple продажи снизились на два процента, у Samsung выросли на один процент, а у Xiaomi — на 12 процентов. Производители занимают 18,19 и 14 процентов рынка соответственно.

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