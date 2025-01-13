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14:11, 13 января 2025Экономика

Два крупных производителя смартфонов потеряли часть мирового рынка

Samsung и Apple сохранили лидерство, но потеряли по проценту мирового рынка
Кирилл Луцюк

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

В 2024 году мировые продажи смартфонов выросли на четыре процента, хотя прежде падали два года подряд. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного компанией Counterpoint Research.

При этом 2023 год оказался худшим для данного сегмента рынка за последнее десятилетия.

Что касается 2024 года, то крупнейшим поставщиком смартфонов осталась компания Samsung Electronics, которая, однако, потеряла один процент мирового рынка. Таким образом, по итогам 2024 года ее доля составила 19 процентов, хотя в 2023 году речь шла о 20 процентах. Рост продаж оценивается в один процент.

Также на один процент (с 19 до 18 процентов) сократилась доля рынка, контролируемая Apple. Продажи сократились на два процента.

Куда больший рост (плюс 12 процентов) продаж показала компания Xiaomi. Ее доля на рынке оценивается в 14 процентов.

Ранее сообщалось, что один из российских ритейлеров начал выкупать у россиян подержанные смартфоны Apple, Samsung, Honor, Huawei, OPPO, realme, Tecno прочие. После проверки и ремонта технику перепродают как «восстановленный товар». Переход к таким услугам объясняют падением выручки, а причину упадка видят в росте ключевой ставки регулятора.

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