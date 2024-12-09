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10:38, 9 декабря 2024Экономика

У россиян начали выкупать подержанные смартфоны Apple и Samsung

«Ъ»: группа «М.Видео-Эльдорадо» начала выкупать подержанные смартфоны у россиян
Вячеслав Агапов

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила о выкупе подержанных смартфонов Apple, Samsung, Honor, Huawei, OPPO, realme, Tecno и других фирм у россиян. Об этом со ссылкой на представителей ретейлера сообщает «Коммерсантъ».

После проверки документов устройство проверяют на наличие ошибок в софте. Если проблем не найдено, гаджет ремонтируют и отправляют на продажу в сети ретейлера как «восстановленный товар». В дальнейшем практику собираются распространить на бытовую технику, планшеты и другие устройства.

Запуск услуги объясняют падением выручки: в первом полугодии чистый убыток организации вырос на 82 процента год к году, до 8,5 миллиарда рублей, в то время как выручка увеличилась на 13 процентов, до 202 миллиардов. Причиной убытка в «М.Видео-Эльдорадо» называют рост ключевой ставки. Чтобы справиться с падением доходов, компания стала продавать рекламу на экранах устройств, выставленных в торговых залах, и предоставлять потребительские микрозаймы.

Рынок продаж восстановленной техники показывает существенный рост и обладает высокой маржинальностью, объяснил руководитель департамента физических сервисов группы «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Агапов. По данным «Ъ», при падении продаж новых смартфонов на 35 процентов по сравнению с 2023-м, рынок б/у смартфонов вырос вдвое.

С начала года смартфоны в России подорожали в среднем на 12-15 процентов год к году. Как отметили в «Марвел-Дистрибуции», средняя стоимость такой техники увеличилась с 21,2 до 23,9 тысячи рублей. Представитель одного из федеральных ретейлеров рассказал об увеличении средней стоимости смартфонов на 14 процентов (до 23,7 тысячи), а в «Мегафоне» рассказали о ее росте на 15 процентов.

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в 2024 году рынок бытовой техники и электроники в России может сократиться на 10-20 процентов. В октябре импортеры сократили закупки на 15-30 процентов. Причиной тенденции стало нежелание людей тратить деньги на фоне ключевой ставки — граждане охотнее кладут средства на депозиты, чем оформляют кредиты на дорогостоящие покупки.

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