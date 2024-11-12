Рынку смартфонов в России предрекли сокращение

Муртазин: в 2024 году рынок электроники в России может сократиться на 10-20 %

В 2024 году рынок бытовой техники и электроники в России может сократиться на 10-20 процентов. Такое развитие событий предрек ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, его цитирует газета «Известия».

В октябре импортеры сократили закупки на 15-30 процентов. Причиной тенденции стало нежелание людей тратить деньги на фоне ключевой ставки — граждане охотнее кладут средства на депозиты, чем оформляют кредиты на дорогостоящие покупки.

«Просели не все категории техники и электроники, но роста нет нигде. Импортеры снижают закупки, поскольку на рынке нет денег. Это приведет к тому, что рынок сократится. Мы уже пересматриваем все прогнозы. Так, изначально предполагалось, что в этом году будет продано 32 млн смартфонов. Исходя из текущей динамики, прогноз снижен до 30 млн. Но может оказаться и меньше», — пояснил Муртазин.

Ассортимент в магазинах может упасть на 10-20 процентов, предложил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. После сокращения рынка в 2025 году цены на смартфоны и электронику могут увеличиться на 10-20 процентов.

В компании «Марвел-Дистрибуция» объясняют сокращение закупок затоваренностью складов. Многие рассчитывали на большую покупательскую активность к концу года и поэтому заранее наращивали закупки. Однако из-за удорожания кредитов роста потребления так и не дождались.

С начала года смартфоны в России подорожали в среднем на 12-15 процентов год к году. Как отметили в «Марвел-Дистрибуции», средняя стоимость такой техники увеличилась с 21,2 до 23,9 тысячи рублей. Представитель одного из федеральных ретейлеров рассказал об увеличении средней стоимости смартфонов на 14 процентов (до 23,7 тысячи), а в «Мегафоне» рассказали о ее росте на 15 процентов.