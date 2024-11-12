Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:02, 12 ноября 2024Экономика

Рынку смартфонов в России предрекли сокращение

Муртазин: в 2024 году рынок электроники в России может сократиться на 10-20 %
Вячеслав Агапов

Фото: Helena Dolderer / dpa / Globallookpress.com

В 2024 году рынок бытовой техники и электроники в России может сократиться на 10-20 процентов. Такое развитие событий предрек ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, его цитирует газета «Известия».

В октябре импортеры сократили закупки на 15-30 процентов. Причиной тенденции стало нежелание людей тратить деньги на фоне ключевой ставки — граждане охотнее кладут средства на депозиты, чем оформляют кредиты на дорогостоящие покупки.

«Просели не все категории техники и электроники, но роста нет нигде. Импортеры снижают закупки, поскольку на рынке нет денег. Это приведет к тому, что рынок сократится. Мы уже пересматриваем все прогнозы. Так, изначально предполагалось, что в этом году будет продано 32 млн смартфонов. Исходя из текущей динамики, прогноз снижен до 30 млн. Но может оказаться и меньше», — пояснил Муртазин.

Ассортимент в магазинах может упасть на 10-20 процентов, предложил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. После сокращения рынка в 2025 году цены на смартфоны и электронику могут увеличиться на 10-20 процентов.

В компании «Марвел-Дистрибуция» объясняют сокращение закупок затоваренностью складов. Многие рассчитывали на большую покупательскую активность к концу года и поэтому заранее наращивали закупки. Однако из-за удорожания кредитов роста потребления так и не дождались.

С начала года смартфоны в России подорожали в среднем на 12-15 процентов год к году. Как отметили в «Марвел-Дистрибуции», средняя стоимость такой техники увеличилась с 21,2 до 23,9 тысячи рублей. Представитель одного из федеральных ретейлеров рассказал об увеличении средней стоимости смартфонов на 14 процентов (до 23,7 тысячи), а в «Мегафоне» рассказали о ее росте на 15 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кандидат в канцлеры Германии готов выставить России ультиматум. Что будет, если за сутки Москва его не выполнит?

      Володин анонсировал рассмотрение направленных на защиту детей и семьи законопроектов

      Абхазская оппозиция перекрыла ключевые мосты в Сухуме

      Хозяйка борделя поделилась самыми безумными историями с работы

      Российские военные отразили попытку ВСУ форсировать реку Оскол

      Рынку смартфонов в России предрекли сокращение

      В США рассказали о готовящемся для Зеленского «сценарии» поражения Украины

      Парень показал синяк на руке и получил совет немедленно обратиться к врачу

      Тарасова дала совет Загитовой при выборе молодого человека

      Трое россиян представились силовиками и вымогали миллион рублей у посетителя бара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше