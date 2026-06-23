Блогерша Митрошина записала первое видео после полутора лет домашнего ареста

Приговоренная к условному сроку блогерша Митрошина заявила, что впервые вышла из дома

Блогерша Александра Митрошина, которую признали виновной в отмывании денег и приговорили условному сроку, рассказала, что ее отпустили из-под домашнего ареста. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена в РФ).

Блогерша записала первое видео после полутора лет домашнего ареста и ограничений на использование интернета. В нем она призналась, что очень ждала этого момента. Позднее она рассказала, что ей разрешили выходить из дома и убрали с ноги специальный браслет, по которому можно было отследить ее местоположение.

«Впервые после приговора вышла из дома. Восстанавливалась (было тяжело и плохо), одуплялась, ждала документы из суда. Чувствую себя одичавшей просто. Люди, рестораны, парки, что?» — поделилась Митрошина ощущениями.

18 июня Тверской районный суд признал Митрошину виновной в легализации 127 миллионов рублей. Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно и назначили ей штраф в 900 тысяч рублей. Кроме того, у блогерши конфискуют 115 миллионов рублей в доход государства.

Митрошину задержали в марте 2025 года в аэропорту Сочи. Ее обвинили в легализации 127 миллионов рублей. Уточнялось, что для отмывания этих денег блогерша приобрела недвижимость в Москве. На время следствия Митрошина находилась под домашним аерстом.