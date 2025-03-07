Блогера Александру Митрошину задержали за неуплату налогов

«112»: Александра Митрошина задержана за неуплату налогов на 127 млн рублей

В Сочи сотрудники силовых структур задержали блогера-миллионника Александру Митрошину. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Митрошину заподозрили в неуплате налогов на сумму 127 миллионов рублей. Ее также обвиняют в отмывании денег – предварительно, часть средств она легализовала посредством покупки недвижимости в Москве.

Сейчас блогера везут в столицу.

Ранее Савеловский районный суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы блогершу Елену Блиновскую, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей и ряде других преступлений.