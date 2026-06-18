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Силовые структуры
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13:11, 18 июня 2026Силовые структуры

Виновная в отмывании денег Митрошина расплакалась после приговора

Суд приговорил блогера Митрошину к 3 годам условно за отмывание 127 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Тверской районный суд Москвы вынес приговор блогеру-миллионнику Александре Митрошиной, виновной в отмывании 127 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Блогершу приговорили к трем годам условно и штрафу в размере 900 тысяч рублей. У нее также конфискуют 115 миллионов рублей в доход государства. Услышав приговор, Митрошина заплакала от счастья в суде. Ранее прокурор запрашивал для нее три года реального лишения свободы и 900-тысячный штраф.

Инфлюэнсера задержали 7 марта 2025 года в аэропорту Сочи. Следствие установило, что она получила более 127 миллионов рублей благодаря дроблению бизнеса и уклонению от налогов. Для легализации этих денег блогерша приобретала различные объекты недвижимости в Москве.

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