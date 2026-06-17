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Силовые структуры
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16:20, 17 июня 2026Силовые структуры

Запрошен срок для обвиняемой в отмывании 127 миллионов рублей российской блогерши

Прокурор запросил 3 года колонии и штраф в 900 тыс. рублей для блогера Митрошиной
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Прокурор запросил три года лишения свободы для блогера-миллионника Александры Митрошиной, которая обвиняется в отмывании 127 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Помимо колонии, блогера также просят оштрафовать на 900 тысяч рублей и конфисковать у нее 115 миллионов рублей в доход государства. Ее дело рассматривает Тверской районный суд Москвы.

Инфлюэнсера задержали 7 марта 2025 года в аэропорту Сочи. Следствие полагает, что она получила больше 127 миллионов рублей благодаря дроблению бизнеса и уклонению от налогов. Для легализации этих денег блогерша якобы приобретала различные объекты недвижимости в Москве. Она частично признала свою вину по делу.

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