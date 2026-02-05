Российский блогер пришла на суд с книгой «Униженные и оскорбленные»

Блогер Александра Митрошина, которая обвиняется в отмывании 127 миллионов рублей, пришла на судебное заседание с книгой Федора Достоевского. Об этом пишет Telegram-канал «112»

Митрошина читает «Униженные и оскорбленные». Сегодня суд допрашивает свидетелей по ее делу.

Инфлюэнсера задержали 7 марта 2025 года в аэропорту Сочи в рамках уголовного дела об отмывании денег. По версии следствия, она получила свыше 127 миллионов рублей благодаря уклонению от налогов, а для легализации этих денег приобретала различные объекты недвижимости в Москве. Не так давно девушка частично признала свою вину.

Ранее блогер рассказала, что встретила Новый год под домашним арестом вместе с мужем и кошками, а под бой курантов загадала выйти на свободу.

