14:06, 13 января 2026Силовые структуры

Обвиняемая в отмывании 127 миллионов рублей блогерша Митрошина рассказала о Новом годе

Митрошина встретила Новый год под домашним арестом и загадала выйти на свободу
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Обвиняемая в отмывании 127 миллионов рублей российская блогерша Александра Митрошина рассказала о Новом годе. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что встретила Новый год под домашним арестом вместе с мужем и кошками и под бой курантов загадала выйти на свободу. По ее словам, она привыкла отмечать этот праздник дома и не ощутила разницы. «Было очень тепло, подарки», — сказала Митрошина.

По данным канала, 5 февраля суд допросит свидетелей по ее делу.

Ранее сообщалось, что блогерша частично признала вину. Она сказала, что не могла предположить, что ее действия по продаже принадлежавших ей объектов недвижимости могут быть расценены как легализация денежных средств. Митрошина отметила, что не скрывала свои денежные переводы и факт самих сделок.

