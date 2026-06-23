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16:02, 23 июня 2026Экономика

Российские ученые нашли пользу в выхлопных газах

Ученые НовГУ предложили удобрять почву выхлопными газами
Александра Качан (Редактор)

Фото: Leonid Sorokin / Shutterstock / Fotodom

Ученые Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ) разработали устройство, позволяющее использовать выхлопные газы тракторов для удобрения почвы. О новой технологии пишет «Газета.Ru».

Устройство вносит выхлопные газы в почву, пока тракторы работают в поле. Система представляет собой турбину, которая засасывает газы и смешивает их с атмосферным воздухом, охлаждая с 250 до 80 градусов Цельсия. Оттуда газы распределяются по трубопроводам, а затем направляются в почву вместе с семенами.

Такое удобрение не только предотвращает выбросы, но и стимулирует полезные почвенные микроорганизмы и азотофиксирующие бактерии, повышает урожайность, укрепляет корневую систему растений, а также повышают засухоустойчивость. Кроме того, благодаря газам растения быстрее усваивают кальций и фосфор, что делает их более устойчивыми к вредителям и засолению почвы.

Ученые предупредили, что устройство связано с группой рисков. При неправильной настройке газы в системе могут перегреться, а при температуре выше 80 градусов — выжечь почву или вызвать окисление. Помимо этого, нормы внесения газов определяются экспериментально — в зависимости от типа почвы, марки трактора, используемого топлива и других факторов. По этой причине результат может отличаться в каждом конкретном случае.

Ранее советник президента России Антон Кобяков заявил, что в ближайшие несколько лет мир столкнется с продовольственным кризисом. Его причиной станут ситуация на Ближнем Востоке и изменения климата.

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