Дочь Валерия Меладзе стала врачом и показала фото в медицинской форме

Дочь певца Валерия Меладзе Арина стала врачом и показала фото в медицинской форме

Дочь советского и российского певца Валерия Меладзе Арина Меладзе стала врачом и показала фото в медицинской одежде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя девушка окончила Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова по специальности «Лечебное дело». На размещенных кадрах она предстала в темно-синей медицинской форме, которая состояла из футболки и брюк, белом халате и со стетоскопом.

«Ну что, получается, доктор Арина Валериановна Меладзе!» — указала в подписи наследница звезды.

Известно, что у Валерия Меладзе семеро детей от двух браков. Первой женой артиста стала Ирина Меладзе, которая родила ему сына и трех дочерей, в том числе Арину. В свою очередь, в настоящее время исполнитель женат на певице Альбине Джанабаевой и воспитывает с ней двух сыновей и дочь.

Ранее в июне пляжные фото дочери российского певца Дмитрия Маликова Стефании Маликовой оценили в сети фразой «срочно к врачу».