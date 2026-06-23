Британская монархия оказалась на краю пропасти

Newsweek: Уровень поддержки британской монархии упал с 80 до 55 процентов с 2012 года

Опрос общественного мнения в Великобритании показал, что поддержка монархии в стране упала до исторического минимума. Об этом пишет Newsweek.

Издание приводит данные опроса, который был проведен в марте международной маркетингово-исследовательской компанией Ipsos. Результаты показали, что британская монархия фактически оказалась на краю пропасти. С 2012 года, когда праздновался бриллиантовый юбилей правления Елизаветы II, уровень поддержки монархии упал с 80 до 55 процентов. Это самый низкий показатель с 1993 года, когда Ipsos стала отслеживать настроения британцев. При этом популярность монархии среди молодых людей 18-34 лет снизилась на 41 процент.

Доля сторонников отмены монархии выросла с 13 до 27 процентов с 2012 года. Среди респондентов в возрасте 18-34 лет только 33 процента поддерживают существующую форму правления. 45 процентов молодых людей выступили за республику с выборами главы государства. По данным Newsweek, в 2013 году 74 процента молодежи поддерживали монархию. Среди людей старше 55 лет 74 процента остаются приверженцами монархии и только 14 выступают за республику.

Издание отмечает, что людям, которым было 18 лет в 2013-м, сейчас 31 год, то есть во время прошлого опроса они оставались в той же возрастной группе. Из этого следует, что дело не только в смене поколений, но и в изменении мнения о монархии среди британцев. При этом личный рейтинг Карла III остается достаточно высоким — его поддерживают 60 процентов опрошенных. Будущего короля, принца Уильяма, поддерживает 71 процент британцев.

Директор Ipsos по политическим исследованиям в Великобритании Гидеон Скиннер заявил, что этот положительный момент не должен вводить в заблуждение. Королевской семье, по мнению эксперта, нельзя игнорировать наметившуюся тенденцию. По мнению Newsweek, сильнее всего на мнение британцев о монархии повлияла скандальная история бывшего принца Эндрю, которого обвиняют в изнасилованиях несовершеннолетних девушек. Также значительное падение рейтинга монархии наблюдалось в последние годы из-за критики со стороны младшего сына короля принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

Ранее королевский биограф Эндрю Лауни предложил немыслимый способ спасения британской монархии. По его мнению, Карлу III стоит отречься от престола.