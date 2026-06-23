Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:56, 23 июня 2026Из жизни

Британская монархия оказалась на краю пропасти

Newsweek: Уровень поддержки британской монархии упал с 80 до 55 процентов с 2012 года
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Carl Court / Reuters

Опрос общественного мнения в Великобритании показал, что поддержка монархии в стране упала до исторического минимума. Об этом пишет Newsweek.

Издание приводит данные опроса, который был проведен в марте международной маркетингово-исследовательской компанией Ipsos. Результаты показали, что британская монархия фактически оказалась на краю пропасти. С 2012 года, когда праздновался бриллиантовый юбилей правления Елизаветы II, уровень поддержки монархии упал с 80 до 55 процентов. Это самый низкий показатель с 1993 года, когда Ipsos стала отслеживать настроения британцев. При этом популярность монархии среди молодых людей 18-34 лет снизилась на 41 процент.

Доля сторонников отмены монархии выросла с 13 до 27 процентов с 2012 года. Среди респондентов в возрасте 18-34 лет только 33 процента поддерживают существующую форму правления. 45 процентов молодых людей выступили за республику с выборами главы государства. По данным Newsweek, в 2013 году 74 процента молодежи поддерживали монархию. Среди людей старше 55 лет 74 процента остаются приверженцами монархии и только 14 выступают за республику.

Материалы по теме:
Принцесса из Норвегии выходит замуж за шамана с Андромеды. Она говорит с ангелами, а он изгоняет злых духов из кинозвезд
Принцесса из Норвегии выходит замуж за шамана с Андромеды. Она говорит с ангелами, а он изгоняет злых духов из кинозвезд
2 сентября 2024
Русская девушка для брата короля Британии и секс-уик-энд принцессы. Что в файлах Эпштейна говорится о королевских семьях Европы?
Русская девушка для брата короля Британии и секс-уик-энд принцессы.Что в файлах Эпштейна говорится о королевских семьях Европы?
3 февраля 2026
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
Британского принца лишили титула за изнасилование.Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
31 октября 2025

Издание отмечает, что людям, которым было 18 лет в 2013-м, сейчас 31 год, то есть во время прошлого опроса они оставались в той же возрастной группе. Из этого следует, что дело не только в смене поколений, но и в изменении мнения о монархии среди британцев. При этом личный рейтинг Карла III остается достаточно высоким — его поддерживают 60 процентов опрошенных. Будущего короля, принца Уильяма, поддерживает 71 процент британцев.

Директор Ipsos по политическим исследованиям в Великобритании Гидеон Скиннер заявил, что этот положительный момент не должен вводить в заблуждение. Королевской семье, по мнению эксперта, нельзя игнорировать наметившуюся тенденцию. По мнению Newsweek, сильнее всего на мнение британцев о монархии повлияла скандальная история бывшего принца Эндрю, которого обвиняют в изнасилованиях несовершеннолетних девушек. Также значительное падение рейтинга монархии наблюдалось в последние годы из-за критики со стороны младшего сына короля принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

Ранее королевский биограф Эндрю Лауни предложил немыслимый способ спасения британской монархии. По его мнению, Карлу III стоит отречься от престола.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент соседней страны сложил полномочия и стал советником Путина

    Российские ученые нашли пользу в выхлопных газах

    В российском городе два человека не выжили во время работ в колодце

    Блогерша Митрошина записала первое видео после полутора лет домашнего ареста

    Британская монархия оказалась на краю пропасти

    Москвичей призвали не ждать жары

    В России снизили цены на бензин после вмешательства ФАС

    В России вспомнили предсказание из 90-х о военном конфликте с Киевом и судьбе Украины

    Россиянин расправился с пожилой матерью из-за замечания

    На Западе допустили ответный удар России по Британии за атаку ВСУ на Воронеж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok