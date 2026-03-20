Королю Карлу III предложили немыслимый способ спасения монархии

Биограф Эндрю Лауни: Король Карл III скрывал правду о преступлениях Эпштейна

Королевский биограф Эндрю Лауни предложил немыслимый способ спасения британской монархии. Об этом пишет издание Daily Beast.

Лауни полагает, что публикация переписки американского финансиста Джеффри Эпштейна загнала британскую королевскую семью в угол. Письма подтвердили многие обвинения в адрес бывшего принца Эндрю и привели к его аресту. Однако, по мнению Лауни, они бросают тень не только на Эндрю, но и на других членов королевской семьи.

Лауни считает, что опубликованные документы свидетельствуют о том, что Букингемский дворец много лет скрывал правду о преступлениях Эндрю. В то, что король Карл III или Елизавета II не знали, чем занимается принц, биограф не верит.

Они, сами понимате, попытаются все свалить на какого-нибудь несчастного придворного. Скажут, что Карла не проинформировали, что Карл ничего не знал. Но я просто не могу представить, что люди на самом верху не знали, что происходит, с учетом расследований о делах королевской семьи, которые я вел Эндрю Лауни

По мнению Лауни, вероятнее всего, ради спасения монархии королевской семье придется пожертвовать королем. В этом сценарии Карл III возьмет вину на себя и отречется от престола в пользу наследника. Новым королем станет его старший сын — принц Уильям.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Самым громким из них была тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься с ним сексом. Принцу грозил вызов в суд, во время которого пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился выплатить Робертс-Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий. Перед выходом мемуаров Робертс-Джуффре принц добровольно отказался от титула герцога. После публикации переписки Эпштейна Эндрю арестовали.