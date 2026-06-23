В России оценили риск распространения завезенного в страну мелиоидоза

Инфекционист Викулов заявил, что угрозы распространения мелиоидоза в России нет

В России зафиксирован завозной случай мелиоидоза у женщины, вернувшейся из Таиланда. Пациентка находится в тяжелом состоянии в инфекционном стационаре. В беседе с Радио «Комсомольская правда» директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов оценил риски распространения заболевания в стране.

Как считает Викулов, угрозы распространения болезни нет: «Никакой опасности распространения нет... заболевание не передается от человека к человеку». Он уточнил, что пациентка изолирована.

Известно, что заражение мелиоидозом происходит через загрязненную почву и воду. Болезнь вызывает бактерия Burkholderia pseudomallei, которая распространена в тропических и субтропических регионах, включая страны Юго-Восточной Азии, Африки и север Австралии.

По словам специалиста, в России случаи заражения крайне редки (1-3 в год) и всегда связаны с зарубежными поездками, так как природных очагов инфекции в стране нет. Лечение длительное — от двух месяцев до полугода — и требует применения антибиотиков под наблюдением врачей.

«Применяются препараты, антибиотики, применяется антимикробная терапия. Соответственно, врачи хорошо знают, как с этим заболеванием обращаться и какое лечение необходимо», — заключил он.

Ранее сообщалось, что россиянку госпитализировали в тяжелом состоянии. Уточняется, что в азиатской стране она посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов.