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21:28, 22 января 2025Наука и техника

Samsung представила новые флагманы

Samsung анонсировала флагманские смартфоны Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Южнокорейская корпорация Samsung анонсировала новое поколение флагманских смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.

Линейка состоит из трех устройств — Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. Старший аппарат серии имеет титановый корпус с керамическим стеклом, 6,8-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с частотой 120 герц и поддержкой технологии Vision Booster. Galaxy S25 Ultra получил процессор Snapdragon 8 Elite и минимум 12 гигабайт оперативной памяти. В компании заметили, что новый нейронный чип обеспечивает на 40 процентов большую скорость работы с искусственным интеллектом (ИИ).

На задней панели флагмана расположили камеру с ведущим объективом на 200 мегапикселей и тремя сенсорами разрешением 50, 50 и 10 мегапикселей. Аппарат вышел с батареей емкостью 5000 миллиампер-часов. Стоимость стартовый версии Galaxy S25 Ultra составит 1300 долларов.

Базовый Galaxy S25 имеет 6,2-дюймовый экран Dynamic LTPO AMOLED 2X с частотой 120 герц, минимум 12 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Гаджет вышел с камерой с объективами 50, 10 и 12 мегапикселей, он оснащен батареей на 4000 миллиампер-часов. Стоимость устройства составит 800 долларов.

Galaxy S25+ отличается наличием 6,7-дюймового экрана Dynamic AMOLED 2X с частотой 120 герц. Аппарат также имеет процессор Snapdragon 8 Elite, минимум 12 и 256 гигабайт памяти. Камера у смартфона такая же, что и у Galaxy S25. Аккумулятор увеличен до 4900 миллиампер-часов. Девайс оценили в 1000 долларов.

22 января компания МТС представила в России смартфоны Galaxy S25. Аппараты обойдутся минимум в 110 тысяч рублей.

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