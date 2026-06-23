В российском городе два человека не выжили во время работ в колодце

Во Владимире два человека не выжили во время работ в канализационном колодце

Во Владимире два человека не выжили во время работ в канализационном колодце. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным российского издания, горожане спустились в колодец без средств защиты. Коллеги пытались спасти мужчин, но получили отравление газами. Их доставили в больницу.

Предположительно, рабочие могли надышаться метаном. Сотрудники прокуратуры начали выяснять другие обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что два человека провалились в люк с кипятком на юге Москвы. Все произошло на территории столичного детского сада. Один из провалившихся под землю рабочих смог выбраться на поверхность. Его коллегу спасти не удалось.

Еще раньше в Новосибирске три человека заживо сварились в яме с кипятком.