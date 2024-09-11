В Москве два человека провалились в люк с кипятком

В Москве двое рабочих провалились в люк с кипятком

Два человека провалились в люк с кипятком на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.

ЧП произошло на территории одного из столичных детских садов. На опубликованным ведомством кадрах видно глубокий канализационный колодец, в который упали мужчины.

Один из провалившихся под землю рабочих смог выбраться на поверхность. Его коллега не выжил. Для того чтобы достать его тело, к месту происшествия подогнали экскаватор.

Ранее похожий случай произошел в Новосибирске, где три человека заживо сварились в яме с кипятком. Это произошло во время осмотра теплового узла в подвале лицея. Рабочие упали в воду после обрушения несущих конструкций.