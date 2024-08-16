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12:13, 16 августа 2024Россия

Трое россиян заживо сварились в яме с кипятком

В Новосибирске три человека заживо сварились в яме с кипятком

Кадр: Telegram-канал «СУ СК России по Новосибирской области»

В Новосибирске три человека заживо сварились в яме с кипятком. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета (СК) в Telegram.

Двое сотрудников местное теплосетевой компании и еще один человек осматривали тепловой узел в подвале лицея. В этот момент произошло обрушение несущих конструкций, и все трое упали в горячую воду — спасти никого не удалось.

СК установил причастность к случившемуся экс-директора лицея. В отношении нее возбуждено уголовное дела, материалы которого переданы в суд.

Ранее житель Бурятии облил подругу кипятком и попытался сжечь ее заживо. Пострадавшую госпитализировали с ожогом 45 процентов поверхности тела и обезображенным лицом.

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      Алан Босиков
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