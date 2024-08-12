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10:12, 12 августа 2024Силовые структуры

Россиянин обварил кипятком лицо подруги и пытался сжечь ее заживо

В Бурятии суд дал 7 лет колонии мужчине за попытку заживо сжечь подругу

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Закаменский районный суд Бурятии вынес приговор местному жителю, который пытался сжечь заживо подругу и обезобразил ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью и назначили семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Из материалов дела следует, что зимой он в состоянии алкогольного и токсического опьянения на почве ревности вылил на подругу ковш с кипятком, затем облил ее растворителем и поджег зажигалкой. Женщина загорелась, ее госпитализировали с ожогами 40-45 процентов поверхности тела. Медики спасли ей жизнь, но она получила обезобразившие ее лицо и тело травмы.

8 августа сообщалось, что в Подмосковье 36-летний местный житель во время ссоры с возлюбленной облил ее жидкостью для розжига углей и поджег.

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      Любовь Ширижик
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