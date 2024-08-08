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14:39, 8 августа 2024Силовые структуры

Россиянин во время ссоры с возлюбленной облил ее жидкостью для розжига и поджег

В Подмосковье мужчина облил возлюбленную жидкостью для розжига и поджег

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Подмосковье 36-летний местный житель во время ссоры с возлюбленной облил ее жидкостью для розжига углей и поджег. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, у женщины вспыхнули волосы, затем пламя перекинулось на лицо и тело. Сейчас она находится в реанимации с 40 процентами ожогами тела. Врачи также заподозрили у пострадавшей сотрясение и черепно-мозговую травму.

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Агрессора задержали. Силовики выяснили, что в момент конфликта мужчина был в состоянии наркотического опьянения. На него составили протокол из-за употребления запрещенных веществ. Сейчас правоохранители проверяют версию, что житель Подмосковья сначала избил сожительницу, а потом поджег.

Ранее в подмосковном Долгопрудном 52-летний мужчина облил 37-летнюю жену спиртом и попытался заживо сжечь.

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      Варвара Митина
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