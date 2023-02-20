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12:53, 20 февраля 2023Силовые структуры

В Подмосковье мужчина облил супругу спиртом и попытался заживо сжечь

В подмосковном Долгопрудном 52-летний мужчина облил 37-летнюю жену спиртом и поджег ее

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В подмосковном Долгопрудном 52-летний мужчина облил 37-летнюю жену спиртом и попытался заживо сжечь. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным ведомства, 16 февраля супруги поссорились. Тогда фигурант взял бутылку со спиртом, вылил на возлюбленную и поджег. У женщины загорелись ноги, спина и ягодицы: она получила ожог 20 процентов тела.

Отмечается, что муж пытался потушить пламя одеялом. Потерпевшая не стала писать заявление в полицию и обращаться в больницу, однако 19 февраля ее самочувствие ухудшилось. Сейчас она госпитализирована.

Ранее стало известно, что в Адыгее осудили на 11 лет мужчину за сожженную заживо из-за ревности возлюбленную.

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Екатерина Власова
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