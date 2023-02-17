Россиянина осудили на 11 лет колонии за сожженную заживо подругу

В Адыгее осудили на 11 лет мужчину за сожженную заживо из-за ревности возлюбленную

В Адыгее суд приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя за сожженную заживо подругу. Об этом в пятницу, 17 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в марте 2021 года фигурант поссорился с возлюбленной из-за ревности. Он облил ее спиртосодержащей жидкостью и поджег. Женщина скончалась от полученных ожогов.

Ранее стало известно, что в Иркутской области суд рассмотрит дело 33-летнего местного жителя, который попытался заживо сжечь мать и отчима в доме.