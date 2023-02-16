Россиянин попытался заживо сжечь мать и отчима в квартире после ссоры

В Иркутской области будут судить мужчину за поджог дома и попытку заживо сжечь мать

В Иркутской области суд рассмотрит дело 33-летнего местного жителя, который попытался заживо сжечь мать и отчима в доме. Об этом в четверг, 16 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 28 июля мужчина поссорился с матерью в квартире дома в селе Никольск, после чего взял легковоспламеняющуюся жидкость, облил жилище и поджег его. Дверь обвиняемый подпер снаружи.

Двухэтажный дом загорелся. Жильцы первого этажа смогли выбраться из окон. Спасатели эвакуировали 16 человек, однако мать, отчим и сосед фигуранта получили серьезные ожоги и были госпитализированы.

Силовики задержали поджигателя спустя несколько часов в лесу. По факту произошедшего было возбуждено дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом.