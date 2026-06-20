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08:21, 20 июня 2026Спорт

Президент Бразилии пошутил над Неймаром фразой «футболист на удаленке»

Президент Бразилии да Силва пошутил над Неймаром фразой «футболист на удаленке»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Бразилии Лула да Силва пошутил над лучшим бомбардиром в истории национальной команды Неймаром. Он назвал его «футболистом на удаленке», главу государства процитировал Eixo Politico в соцсети Х.

«Неймар? Да он сейчас вообще не играет! Вчера я увидел в интернете шутку о том, что Неймар — первый футболист в мире, которого вызвали в сборную на удаленке», — сказал бразильский лидер.

Лула да Силва уточнил, что не он придумал эту шутку. Он добавил, что если так дальше будет продолжаться, стране придется применить искусственный интеллект при формировании сборной и «выпустить на поле 11 Пеле».

Ранее собщалось, что из-за травмы икроножной мышцы форвард не полетел с командой в Филадельфию, где сборная Бразилии 20 июня сыграет с Гаити. Так, Неймар пропустит уже второй матч Бразилии на чемпионате мира 2026 года.

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