Президент Бразилии пошутил над Неймаром фразой «футболист на удаленке»

Президент Бразилии да Силва пошутил над Неймаром фразой «футболист на удаленке»

Президент Бразилии Лула да Силва пошутил над лучшим бомбардиром в истории национальной команды Неймаром. Он назвал его «футболистом на удаленке», главу государства процитировал Eixo Politico в соцсети Х.

«Неймар? Да он сейчас вообще не играет! Вчера я увидел в интернете шутку о том, что Неймар — первый футболист в мире, которого вызвали в сборную на удаленке», — сказал бразильский лидер.

Лула да Силва уточнил, что не он придумал эту шутку. Он добавил, что если так дальше будет продолжаться, стране придется применить искусственный интеллект при формировании сборной и «выпустить на поле 11 Пеле».

Ранее собщалось, что из-за травмы икроножной мышцы форвард не полетел с командой в Филадельфию, где сборная Бразилии 20 июня сыграет с Гаити. Так, Неймар пропустит уже второй матч Бразилии на чемпионате мира 2026 года.