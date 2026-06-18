Неймар пропустит второй матч сборной Бразилии на чемпионате мира

Нападающий борной Бразилии по футболу Неймар пропустит второй матч команды на чемпионате мира — 2026 из-за травмы. Об этом сообщает CNN Brasil.
Уточняется, что форвард не полетел с командой в Филадельфию, где сборная Бразилии 20 июня сыграет с Гаити. Игрок останется на базе команды в Нью-Джерси, где продолжит восстановление. По информации издания, на этом настоял медицинский штаб сборной Бразилии.
Ранее Неймар не смог сыграть из-за травмы икроножной мышцы в первом матче группового этапа ЧМ-2026 с Марокко. Игра завершилась со счетом 1:1.
34-летний Неймар не играл за сборную Бразилии с 2023 года. В составе национальной команды футболист стал олимпийским чемпионом и завоевал серебро Игр, победил на Кубке конфедераций и стал финалистом Кубка Америки. Неймару принадлежит рекорд по голам за сборную Бразилии: он забил 79 мячей.