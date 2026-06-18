Неймар пропустит второй матч сборной Бразилии на чемпионате мира

Неймар пропустит второй матч сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года

Нападающий борной Бразилии по футболу Неймар пропустит второй матч команды на чемпионате мира — 2026 из-за травмы. Об этом сообщает CNN Brasil.

Уточняется, что форвард не полетел с командой в Филадельфию, где сборная Бразилии 20 июня сыграет с Гаити. Игрок останется на базе команды в Нью-Джерси, где продолжит восстановление. По информации издания, на этом настоял медицинский штаб сборной Бразилии.

Ранее Неймар не смог сыграть из-за травмы икроножной мышцы в первом матче группового этапа ЧМ-2026 с Марокко. Игра завершилась со счетом 1:1.

34-летний Неймар не играл за сборную Бразилии с 2023 года. В составе национальной команды футболист стал олимпийским чемпионом и завоевал серебро Игр, победил на Кубке конфедераций и стал финалистом Кубка Америки. Неймару принадлежит рекорд по голам за сборную Бразилии: он забил 79 мячей.