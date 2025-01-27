Сообщения о китайском стартапе в области ИИ обрушили акции американских технокомпаний

Bloomberg: на фоне данных о стартапе DeepSeek акции Nvidia упали на 10 %

Фьючерсы на американские Nasdaq 100 и S&P 500, а также акции технологических компаний в ряде стран упали после того, как DeepSeek, китайский конкурент OpenAI, представил собственную модель искусственного интеллекта (ИИ), разработанную с небольшими затратами при том, что по мощности эта модель близка к ChatGPT. Об этом пишет Bloomberg.

В материале агентства отмечается, что сообщения о том, что модель стартапа из КНР экономически эффективна при работе на менее продвинутых чипах «поставила под сомнение технологическое доминирование Америки», а именно обоснованность высоких оценок таких представителей отрасли, как Nvidia, акции которой обрушились в понедельник на премаркете на 10 процентов.

На момент написания материала стоимость бумаг компании, возглавившей бум акций искусственного интеллекта и подорожавшей за два года почти в 10 раз, падала уже на 13 процентов.

«DeepSeek показывает, что можно разрабатывать мощные модели искусственного интеллекта, которые стоят меньше», — прокомментировал управляющий директор Union Bancaire Privee Вей-Серн Линг, по словам которого ситуация потенциально может подорвать инвестиционную привлекательность всей нынешней цепочки поставок ИИ. Другой эксперт, главный инвестиционный стратег Saxo Markets Чару Чанана, видит в событиях «напоминание о том, что доминирование в сфере ИИ нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся».

Судьба основанной в 1993 году Nvidia резко изменилась в конце 2022 года, когда OpenAI, осуществляющая большую часть соответствующих разработок на графических процессорах компании, выпустила ChatGPT, открыв концепцию генеративного искусственного интеллекта для широкой публики. Последовавший неуклонный рост сделал компанию самой дорогой в мире.