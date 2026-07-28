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18:44, 28 июля 2026 (обновлено: 18:56, 28 июля 2026)Интернет и СМИ

Дети Оксаны Самойловой и Джигана захотели побывать в метро

Блогерша Оксана Самойлова заявила, что ее дети никогда не были в метро
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блогерша и модель Оксана Самойлова заявила, что ее дети от брака с рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном, известным под псевдонимом Джиган, никогда не были в метро, но хотели бы там побывать. Об этом она рассказала в выпуске шоу «Вопрос ребром», доступном на платформе VK Видео.

«Они никогда не были в метро, просто никогда. Но они, кстати, очень хотят. Но что-то руки не доходят», — рассказала Самойлова. Блогерша добавила, что ее дети не знают станций метро.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на изжогу от деликатесов. Она заявила, что предпочитает простую еду из качественных продуктов сложным ресторанным блюдам.

До этого блогерша Наташа Гасанханова, выросшая в Саратове, заявила, что устала от черной икры. Она объяснила, что в детстве у нее дома всегда были трехлитровые банки с этим продуктом.

Оксана Самойлова и Джиган развелись в апреле 2026 года. Они состояли в отношениях с 2010 года, а поженились в 2012 году. У пары есть четверо детей — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.

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