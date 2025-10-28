Популярная российская блогерша заявила об усталости от черной икры

Блогерша Гасанханова заявила, что в детстве ела много черной икры

Популярная российская блогерша Наташа Гасанханова заявила об усталости от черной икры, так как ела очень много этого продукта в детстве. Подробностями она поделилась в выпуске шоу «Дерзкая готовка», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Блогерша, родившаяся в Саратове, рассказала, что в детстве у нее дома всегда была речная рыба и черная икра. «У нас всегда была баночка трехлитровая, ребят, черной икры. И мама всегда брала ложку, [клала в рот и говорила]: "Это полезно" (...) И поэтому для меня черная икра — это невкусно», — пожаловалась Гасанханова.

Она добавила, что в ресторанах никогда не ест черную икру. «Пишите в комментариях, что я *** [обалдела]. Закидайте меня камнями», — поиронизировала блогерша.

Ранее Гасанханова описала свои впечатления от встречи с президентом России Владимиром Путиным. Она призналась, что растерялась, когда увидела главу государства.