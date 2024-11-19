Популярная российская блогерша описала впечатления от встречи с Путиным

Блогерша Гасанханова заявила, что растерялась, увидев Владимира Путина

Популярная российская блогерша Наташа Гасанханова рассказала о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Свои впечатления она описала в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

Гасанханова отметила, что виделась с президентом не один раз, не уточнив при этом обстоятельства встречи. По ее словам, впервые увидев Путина, она растерялась.

«Тебя еще какое-то чувство гордости переполняет, любви к стране. То есть ты прям сходишь с ума, клянусь. Это как увидеть рок-звезду, только это президент», — призналась блогерша.

Ранее Гасанханова заявила, что для жизни ей необходим миллион рублей в месяц.

До этого российский журналист и писатель Сергей Минаев раскрыл впечатления от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Журналист признался, что его удивила энергичность главы российского МИД.