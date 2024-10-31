Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:32, 31 октября 2024Интернет и СМИ

Известная российская блогерша назвала минимальную необходимую на месяц сумму

Блогерша Гасанханова заявила, что тратит на жизнь минимум миллион рублей в месяц
Мария Большакова (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: страница «Наташа Гасанханова | ДаДа - НетНет» во «ВКонтакте»

Известная российская блогерша Наташа Гасанханова назвала минимальную сумму, которая необходима ей на месяц жизни. Об этом она рассказала в шоу «ДаДа — НетНет. Подкаст», выпуск которого доступен в соцсети «ВКонтакте».

Блогерша заявила, что не смогла бы тратить на жизнь меньше одного миллиона рублей в месяц. «Я прошу прощения у всех, но я не смогу. У меня аренда дома, у меня собака», — добавила Гасанханова.

Ранее Гасанханова рассказала, что ее не взяли работать на Первый канал из-за веса. По словам блогерши, она могла бы стать ведущей шоу только в том случае, если она похудеет.

До этого Гасанханова рассказала о неприятный последствиях употребления препарата «Оземпик». Она заявила, что из-за инъекций у нее начались высыпания на теле.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал причины продолжения операции в Курской области

      Серфер пережил второе нападение акулы на одном и том же пляже

      Доходы от замороженных в Европе российских активов подсчитали

      Кэти Перри высмеяла слухи о похудении с помощью «Оземпика»

      Небензя рассказал о бешенстве Киева из-за массового оттока украинцев в Россию

      Патриарх Кирилл выступил против празднования «русского Хеллоуина»

      Apple не удалось обогнать Samsung на рынке смартфонов

      Известная российская блогерша назвала минимальную необходимую на месяц сумму

      Невролог призвал не голодать в некоторые дни

      Зеленский пригрозил подать запрос в МУС на арест Ким Чен Ына

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше