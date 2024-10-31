Известная российская блогерша назвала минимальную необходимую на месяц сумму

Блогерша Гасанханова заявила, что тратит на жизнь минимум миллион рублей в месяц

Известная российская блогерша Наташа Гасанханова назвала минимальную сумму, которая необходима ей на месяц жизни. Об этом она рассказала в шоу «ДаДа — НетНет. Подкаст», выпуск которого доступен в соцсети «ВКонтакте».

Блогерша заявила, что не смогла бы тратить на жизнь меньше одного миллиона рублей в месяц. «Я прошу прощения у всех, но я не смогу. У меня аренда дома, у меня собака», — добавила Гасанханова.

Ранее Гасанханова рассказала, что ее не взяли работать на Первый канал из-за веса. По словам блогерши, она могла бы стать ведущей шоу только в том случае, если она похудеет.

До этого Гасанханова рассказала о неприятный последствиях употребления препарата «Оземпик». Она заявила, что из-за инъекций у нее начались высыпания на теле.