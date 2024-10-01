Известная блогерша заявила об отказе Первого канала принимать на работу из-за ее веса

Блогерша Гасанханова заявила об отказе Первого канала принимать на работу

Известная российская блогерша Наташа Гасанханова заявила об отказе Первого канала принимать на работу из-за ее веса. Подробностями она поделилась в шоу «Шортсы», выпуск доступен на YouTube.

Гасанханова рассказала, что ей поступало предложение от Первого канала вести передачу. «Меня не взяли, потому что я полная. (...) Мне так пиарщик мой передал, что мне нужно похудеть для того, чтобы меня взяли вести шоу на Первом канале», — отметила блогерша.

Ранее Гасанханова рассказала о неприятных последствиях инъекций препарата «Оземпик». «У меня начались высыпания на теле. Мне доктор сказал, что у меня аллергия на один из компонентов», — отметила она. Блогерша добавила, что из-за этого побочного эффекта она чувствовала себя некомфортно во время работы.

Наташа Гасанханова — блогерша, автор и ведущая шоу «ДаДа — НетНет». На ее YouTube-канал подписано более 500 тысяч человек.