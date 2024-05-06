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14:48, 6 мая 2024Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша рассказала о последствиях инъекций «Оземпика»

Наталья Гасанханова

Наталья Гасанханова. Кадр: Моно Стиль / YouTube

Популярная российская блогерша Наташа Гасанханова рассказала о неприятных последствиях инъекций препарата «Оземпик». Подробности она раскрыла в подкасте для YouTube-канала «Моно Стиль».

Блогерша рассказала, что худела с помощью препарата в течение трех месяцев. «У меня начались высыпания на теле. Мне доктор сказал, что у меня аллергия на один из компонентов. У меня мог на руке какой-то волдырь появиться», — рассказала она.

Гасанханова объяснила, что из-за этого побочного эффекта она чувствовала себя некомфортно во время работы. Также блогерша добавила, что «Оземпик» провоцировал запор.

Ранее Гасанханова рассказала, что худеет с помощью «Оземпика». По ее словам, многие звезды скрывают, что пользуются этим препаратом, чтобы сбросить вес.

Многие публичные личности обращались к «Оземпику», чтобы сбросить вес. В частности, препарат использовали предприниматель Илон Маск, модель Ким Кардашьян и другие. Однако этот способ похудеть неоднократно признавали опасным. Отмечалось, что инъекции препарата, сделанные без консультации врача, могут привести к опасным последствиям. К ним специалисты отнесли рак щитовидной железы, почечную недостаточность и другие.

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