Известная блогерша заявила об использовании популярного препарата для похудения

Известная российская блогерша Наташа Гасанханова заявила, что худеет с помощью препарата «Оземпик». В этом она призналась в выпуске шоу «Чужие письма», доступном на Rutube.

Гасанханова заметила, что кто-то из зрителей шоу ел салат, и заявила, что тоже хочет есть. «Но мне нельзя, я худею. (...) Да я на "Оземпике", расслабьтесь, господи», — высказалась блогерша.

Она подчеркнула, что считает себя единственным человеком, который не скрывает, что использует популярный препарат. По словам Гасанхановой, многие публичные личности скрывают, что колют «Оземпик».

Ранее Гасанханова призналась, что сожалеет о том, что резко высказалась о звездах российского шоу-бизнеса в шоу блогерши Анастасии Ивлеевой Agent Show. После этого многие из них обратились к блогерше с претензиями, а, например, певица Ирина Дубцова обиделась на Гасанханову.

Способ похудения с помощью «Оземпика», который использовали модель Ким Кардашьян, предприниматель Илон Маск и многие другие известные люди, не раз признавали опасным. В частности, бариатрический хирург Елена Шмидт отмечала, что прием этого препарата обязательно должен контролироваться врачом. Без предварительной консультации со специалистом и необходимого обследования применение «Оземпика» может привести к тяжелым последствиям: раку щитовидной железы, почечной недостаточности, нарушению зрения и острому панкреатиту.