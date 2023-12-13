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18:06, 13 декабря 2023Интернет и СМИ

Известная блогерша заявила об использовании популярного препарата для похудения

Кадр: Чужие письма / Rutube

Известная российская блогерша Наташа Гасанханова заявила, что худеет с помощью препарата «Оземпик». В этом она призналась в выпуске шоу «Чужие письма», доступном на Rutube.

Гасанханова заметила, что кто-то из зрителей шоу ел салат, и заявила, что тоже хочет есть. «Но мне нельзя, я худею. (...) Да я на "Оземпике", расслабьтесь, господи», — высказалась блогерша.

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Она подчеркнула, что считает себя единственным человеком, который не скрывает, что использует популярный препарат. По словам Гасанхановой, многие публичные личности скрывают, что колют «Оземпик».

Ранее Гасанханова призналась, что сожалеет о том, что резко высказалась о звездах российского шоу-бизнеса в шоу блогерши Анастасии Ивлеевой Agent Show. После этого многие из них обратились к блогерше с претензиями, а, например, певица Ирина Дубцова обиделась на Гасанханову.

Способ похудения с помощью «Оземпика», который использовали модель Ким Кардашьян, предприниматель Илон Маск и многие другие известные люди, не раз признавали опасным. В частности, бариатрический хирург Елена Шмидт отмечала, что прием этого препарата обязательно должен контролироваться врачом. Без предварительной консультации со специалистом и необходимого обследования применение «Оземпика» может привести к тяжелым последствиям: раку щитовидной железы, почечной недостаточности, нарушению зрения и острому панкреатиту.

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      Мария Большакова
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