Популярная российская блогерша рассказала о заставившем ее пожалеть шоу

Популярная российская блогерша Наташа Гасанханова заявила, что сказанное в шоу блогерши Анастасии Ивлеевой Agent Show заставило ее пожалеть. Об этом она рассказала в беседе для YouTube-канала Madam Kaka.

Интервьюер Полина Трубенкова обратила внимание Гасанхановой на то, что в выпуске шоу Ивлеевой с ее участием блогерша резко высказалась о звездах российского шоу-бизнеса. Гасанханова подтвердила это и заявила, что после выпуска многие из них обратились к ней с претензиями. Так, например, певица Ирина Дубцова, по словам блогерши, обиделась на нее.

«Под всеми этими софитами, обаянием Насти на каком-то адреналине я все выпалила, но пожалела об этом, если честно», — заявила блогерша. Несмотря на это Гасанханова подчеркнула, что после выхода шоу у нее увеличилась аудитория.

Ранее Гасанханова рассказала о сексе на съемках реалити-шоу «Наследники и самозванцы» на ТВ-3. Так, в интимные отношения вступала как она сама, так и, предположительно, ее коллеги.