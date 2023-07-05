Российская блогерша рассказала об интимных отношениях на съемках реалити-шоу

Блогерша Гасанханова вступала в интимные отношения на съемках «Наследников и самозванцев»

Известная российская блогерша Наташа Гасанханова рассказала об интимных отношениях на съемках реалити-шоу «Наследники и самозванцы» на ТВ-3. Вопрос о том, у кого из участников проекта был секс на проекте, она прокомментировала в шоу ведущей Анастасии Ивлеевой AgentShow. Видео опубликовано во «ВКонтакте».

Гасанханова призналась, что вступала в интимные отношения на съемках «Наследников и самозванцев», однако отказалась говорить, с кем именно. Блогерша также предположила, что у других героев проекта также мог быть секс на реалити-шоу.

Ранее Гасанханова заявила, что на съемках реалити-шоу редакторы манипулировали участниками, настраивая их друг против друга. Вместе с тем блогерша подчеркнула, что не считает такое поведение предосудительным, поскольку команда «Наследников и самозванцев», по ее словам, просто выполняла свою работу.

В шоу «Наследники и самозванцы» звезды борются за приз суммой пять миллионов рублей. Участники проекта, поделенные на «наследников» и «самозванцев», проходят различные испытания. Премьера первого сезона состоялась в ноябре 2022 года.

