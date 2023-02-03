Российская блогерша раскрыла закулисье популярного телешоу

Блогерша Гасанханова: редакторы шоу «Наследники и самозванцы» манипулировали участниками

Российская блогерша Наталья Гасанханова заявила, что редакторы телешоу «Наследники и самозванцы» на канале ТВ-3 манипулировали участниками. Закулисье популярной программы она раскрыла в интервью журналистке Алене Жигаловой для ее проекта «Алена, блин!». Запись их разговора доступна на YouTube.

По словам Гасанхановой, редакторы «Наследников и самозванцев» настраивали участников друг против друга. «Они говорят: "Слушай, а кажется, [другой участник шоу] Олег Верещагин назвал тебя страшной". И ты (...) выдаешь в ответ: "Верещагин сам мудак". Что они делают дальше? Они идут к Верещагину и говорят: "А ты знаешь, Наташа тебя мудаком назвала". Он говорит: "Она сама мудачка". И вот это начинается цепная реакция», — рассказала она.

Блогерша добавила, что не видит ничего плохого в действиях редакторов шоу, так как это их работа. Она считает, что, если бы участников не настраивали друг против друга, то тогда передачу было бы неинтересно смотреть.

Кроме того, Гасанханова вспомнила, что на съемках «Наследников и самозванцев» их много кормили. Также она призналась, что периодически на проекте участники пили алкоголь. «Мы все подбухивали. А что там еще делать?» — оправдалась блогерша.

«Наследники и самозванцы» — реалити-шоу, премьера которого состоялась на канале ТВ-3 в ноябре 2022 года. Его участники, среди которых популярные российские артисты, блогеры и спортсмены, должны угадать, кто их них является наследником, а кто — самозванцем.

Наталья Гасанханова — российская блогерша, ведущая YouTube-шоу «ДаДа — НетНет», в котором она обсуждает различные новости с гостями проекта, известными артистами и блогерами.