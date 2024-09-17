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19:21, 17 сентября 2024Интернет и СМИ

Известный российский журналист раскрыл впечатления от общения с Лавровым

Журналист Минаев заявил, что его удивила энергичность главы МИД России Лаврова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Известный российский журналист, писатель и сценарист Сергей Минаев, взявший интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова, описал впечатления от общения с ним. Подробности он раскрыл в интервью актрисе и журналистке Юлии Меньшовой, доступном на YouTube.

Минаев вспомнил, что договаривался о беседе с Лавровым с официальным представителем МИД Марией Захаровой. Она отказывала журналисту и согласовала интервью только спустя три месяца попыток журналиста договориться.

Он вспомнил, что вместе с министром полетел на переговоры в Японию. «Мы еще полночи в самолете сидели, разговаривали. Я приехал и в этом зале, где журналисты сидят, просто вырубился. А Лавров пошел переговоры проводить. Я думаю, как вот: у нас с ним разница в возрасте, сколько там, лет 20-30? Откуда у него такая энергетика?» — удивился Минаев.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала об общении с бывшим лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Она призналась, что после встречи с политиком на дебатах перед президентскими выборами в 2018 году побоялась брать у него интервью для своего проекта.

Минаев, работавший главным редактором журнала Esquire (нынешнее название — «Правила жизни»), взял интервью у Лаврова в 2017 году. Министр появился на обложке майского номера издания.

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