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10:16, 15 марта 2024Интернет и СМИ

Собчак рассказала об общении с Жириновским

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала об общении с политиком, бывшим лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Подробности она раскрыла в видео, доступном на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Собчак призналась, что больше всего ей запомнилась встреча с политиком на дебатах перед президентскими выборами 2018 года. Тогда Жириновский неоднократно оскорбительно высказался в адрес журналистки.

Через несколько лет, отметила телеведущая, она со своей командой делала выпуск, посвященный истории выборов в России. Для этого журналистам необходимо было взять интервью у Жириновского. «Я тогда не решилась поехать, вспоминая наши последние встречи. Но Жириновский как ни в чем не бывало передавал мне привет. Все-таки для него политика всегда была только политикой. Ничего личного», — поделилась Собчак воспоминаниями.

Ранее телеведущая Елена Ханга опровергла популярный стереотип о Владимире Жириновском. Она заявила, что, несмотря на расхожее мнение, политик хорошо контролировал себя во время выступлений.

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