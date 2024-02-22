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18:30, 22 февраля 2024Интернет и СМИ

Известная телеведущая опровергла популярный стереотип о Жириновском

Телеведущая Ханга опровергла мнение, что политик Жириновский был неадекватным

Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Известная российская телеведущая Елена Ханга заявила, что политик Владимир Жириновский вопреки популярным представлениям о нем хорошо контролировал себя и свое поведение. Об этом она заявила в беседе с каналом RTVI, видео доступно на YouTube.

«Самое большое заблуждение — думать, что он был неадекватный, что его несло. Вот говорят: "Жириновского несло". Никогда его не несло. Все, что он делал, он делал осознанно», — опровергла она стереотип о бывшем лидере ЛДПР.

Ханга отметила, что Жириновский несколько раз участвовал в программе «Принцип домино», где она выступала ведущей. На одном из эфиров, который был посвящен 8 Марта, в какой-то момент он начал обзывать женщин проститутками и кинул ей в лицо деньги. Однако когда Ханга во время перерыва спросила у политика, почему он себя так повел, Жириновский спокойно объяснил ей, что хотел «оживить» скучный, по его мнению, эфир.

«Он идеальный был гость для телепрограммы», — заключила ведущая.

Ранее Ханга в интервью также рассказала, что планировала переехать в США, но в итоге решила остаться в России. Она пояснила, что отказалась от эмиграции, поскольку ее муж хотел жить в Москве.

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      Маргарита Щигарева
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