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17:03, 22 февраля 2024Интернет и СМИ

Планировавшая уехать в США ведущая объяснила решение остаться в России

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Известная телеведущая Елена Ханга заявила, что планировала переехать в США, но в итоге решила остаться в России. Отказ от эмиграции она объяснила в интервью для телеканала RTVI, запись которого доступна на YouTube.

По словам ведущей, в 1990-х годах она готовилась к переезду в Соединенные Штаты и уже знала, где и кем она будет работать. Однако после встречи с будущим супругом Ханга поменяла свои планы. «Мой муж с самого начала сказал очень категорично, что он не собирается уезжать из России никуда и будет жить в любимой Москве. Выбор был такой: хочешь выходить замуж — переезжай в Москву. Это, собственно, я и сделала», — вспомнила она.

Ханга добавила, что не жалеет о принятом в 1990-х годах решении остаться в России.

Ранее Ханга, которая в 1980-х годах училась в США, рассказала о сходстве Москвы и Нью-Йорка. Ведущая отметила, что жители обоих городов всегда спешат.

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      Олег Давыдов
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