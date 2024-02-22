Планировавшая уехать в США ведущая объяснила решение остаться в России

Известная телеведущая Елена Ханга заявила, что планировала переехать в США, но в итоге решила остаться в России. Отказ от эмиграции она объяснила в интервью для телеканала RTVI, запись которого доступна на YouTube.

По словам ведущей, в 1990-х годах она готовилась к переезду в Соединенные Штаты и уже знала, где и кем она будет работать. Однако после встречи с будущим супругом Ханга поменяла свои планы. «Мой муж с самого начала сказал очень категорично, что он не собирается уезжать из России никуда и будет жить в любимой Москве. Выбор был такой: хочешь выходить замуж — переезжай в Москву. Это, собственно, я и сделала», — вспомнила она.

Ханга добавила, что не жалеет о принятом в 1990-х годах решении остаться в России.

Ранее Ханга, которая в 1980-х годах училась в США, рассказала о сходстве Москвы и Нью-Йорка. Ведущая отметила, что жители обоих городов всегда спешат.