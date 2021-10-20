Телеведущая Елена Ханга рассказала о сходстве Москвы и Нью-Йорка

Российская телеведущая Елена Ханга рассказала, что заметила сходство Москвы и Нью-Йорка, когда в 1980-е годы поехала учиться в США. Американский город напомнил ей российскую столицу благодаря жителям. Своим мнением Ханга поделилась с изданием «Москвич Mag».

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Телеведущая поехала на стажировку в США в 1987 году. Во время поездки она посетила Бостон, Гарвард, Чикаго, Вашингтон и Нью-Йорк. В последнем она ощутила себя как дома. «Я шла и использовала московские навыки», — пояснила телеведущая. Ханга уточнила, что города отличаются архитектурой, но схожи в энергетике.

Журналистка также сравнила жителей двух городов, они показались ей «крайне похожими» друг на друга. По словам Ханги, и в Нью-Йорк, и в Москву приезжает большое количество разных людей. «Ньюйоркцы, как и москвичи, научились вести себя определенным образом — привыкли к туристам и приезжим. Они не готовы топтаться на одном месте, все время в движении, всегда спешат. А еще и у тех, и у тех есть специальный акцент. Иногда меня спрашивают: "Ты, наверное, москвичка, раз так говоришь?" Так же по нью-йоркскому акценту всегда признают жителей Большого яблока», — отметила Ханга.

Ранее своим мнение об атмосфере Нью-Йорка поделилась российская актриса Ольга Кабо. Она отметила, что чувствовала себя там некомфортно из-за высотных зданий. В целом американский город произвел на Кабо «подавляющее впечатление».