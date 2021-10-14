Дома в Нью-Йорке начнут строить по-новому

Городской совет Нью-Йорка одобрил новые правила, согласно которым дома в городе начнут строить по технологии CLT из многослойных клееных деревянных панелей. Власти также определили, при какой высоте зданий можно использовать материал, сообщает Dezeen.

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Подобные панели будут брать для возведения мало- и среднеэтажных зданий по всему городу. В этом случае строения должны достигать в высоту максимум около 26 метров, что соответствует 6-7 этажам. Постановление стало частью первого обновления кодекса с 2014 года. Ранее процесс одобрения возведения деревянных построек в городе был трудным.

Совет принял решение, так как подобные технологии используются в других странах. «Имея возможность строить из массивных деревянных панелей, Нью-Йорк сможет присоединиться ко многим городам по всему миру, став важным лидером в области углеродно-чувствительного высотного строительства из дерева. Это прекрасная возможность для нью-йоркских архитекторов, разработчиков и строителей показать, что Нью-Йорк может делать с деревом», — заявил архитектор Майкл Грин.

В июле специалисты в сфере недвижимости предсказали крах небоскребам в Нью-Йорке. В итоге владельцы высотных зданий оказались вынуждены тратить миллиарды долларов на ремонт и реконструкцию строений, чтобы оставаться конкурентоспособными на умирающем рынке офисной недвижимости.