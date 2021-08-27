В Нью-Йорке выставили на продажу экстремально узкий дом

Таунхаус шириной менее трех метров оценили в пять миллионов долларов в Нью-Йорке

На нью-йоркском рынке недвижимости появилось необычное предложение — таунхаус шириной менее трех метров (9,5 фута), оцененный в пять миллионов долларов (370 миллионов рублей), сообщает сайт по продаже недвижимости Mansion Global.

В этом экстремально узком доме в свое время жили мультипликатор Уильям Стейг, придумавший Шрека, а также антрополог Маргарет Мид и поэтесса Эдна Сент-Винсент Миллей, получившая Пулитцеровскую премию в 1923 году.

Трехэтажное здание расположено на Бедфорд-стрит в престижном районе Гринвич Виллидж на Манхэттене. В доме три спальни, две ванных комнаты, полноценный подвал. Продажей объекта занимается агентство NestSeekers International. Предполагается, что именно в этом таунхаусе Эдна Сент-Винсент Миллей написала сборник «Баллада о сплетающей струны для арфы», за который ей дали Пулитцеровскую премию.

В последний раз дом перепродавали в 2013 году за 3,25 миллиона долларов (240 миллионов рублей). Таунхаусу почти 150 лет, он был построен в 1873 году.

Ранее в Бостоне, штат Массачусетс, выставили на продажу дом шириной также около трех метров. Объект оценили в 1,2 миллиона долларов (88 миллионов рублей). Общая площадь таунхауса — около 108 квадратных метров. В нем две спальни, один санузел. Дом построили в 1862 году.