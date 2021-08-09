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Дом создателя «Секса в большом городе» выставили на продажу в США

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Фото: Pierre Galan / Maison Global

В лос-анджелесском районе Венис выставили на продажу дом, некогда принадлежавший одному из создателей легендарного сериала «Секс в большом городе» — продюсеру Джону Мелфи. Особняк оценили в 4,75 миллиона долларов (349 миллионов рублей), сообщает Mansion Global.

По данным издания, общая площадь дома не превышает 240 квадратных метров, в нем три спальни и три ванных комнаты, столовая, кухня, гостиная с газовым камином. Продажей объекта занимается риелторское агентство Compass.

На участке около дома установлен фонтан, созданный известным американским скульптором Стэном Биттерсом. Также там есть площадка для барбекю. В особняке оборудовано помещение для гостей с отдельным входом, терраса на крыше и джакузи-зона с видом на побережье океана.

Дом был построен в 2005 году специально для Джона Мелфи. В 2011-м продюсер продал его за 3,6 миллиона долларов (264 миллиона рублей).

Ранее стало известно, что одна из звезд сериала американская актриса Синтия Никсон обзавелась в Нью-Йорке таунхаусом за 4,4 миллиона долларов (320 миллионов рублей). Дом расположен в Кипс-Бей — квартале в районе Ист-Сайд в боро Манхэттен. Общая площадь таунхауса — 372 квадратных метра, в нем несколько квартир.

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