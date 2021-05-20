В продолжении «Секса в большом городе» Саманту заменили небинарной персоной

В продолжении сериала «Секс в большом городе» одну из главных героинь заменили небинарной персоной — стендап-комиком, которого сыграет актриса Сара Рамирес. Об этом сообщает Deadline.

Сюжет оригинального шоу рассказывает о жизни четырех подруг, живущих в Нью-Йорке. Роли Кэрри Брэдшоу, Миранды, Шарлотт и Саманты сыграли Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Ким Кэттролл.

Авторы «Секса в большом городе» решили убрать персонажа Кэттролл из-за возникшего конфликта между актрисой и ее коллегой Паркер. В новых сериях добавят сразу несколько новых героев вместо Саманты. Одним из них станет Че Диаз — небинарный стендап-комик, ведущий подкаст вместе с Кэрри Брэдшоу. По задумке сценаристов, он будет обладать прогрессивными взглядами на мир и хорошим чувством юмора.

Создатели планируют снять еще десять новых эпизодов «Секса в большом городе», длительностью по 30 минут каждая. Оригинальный сериал выходил в эфир с 1998 по 2004 год на телеканале HBO. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов. Сценарий был построен по мотивам одноименной книги Кэндес Бушнелл.