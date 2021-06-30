Звезда «Секса в большом городе» обзавелась новым домом в Нью-Йорке

Американская актриса, звезда сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон обзавелась в Нью-Йорке таунхаусом за 4,4 миллиона долларов (320 миллионов рублей). Дом расположен в Кипс-Бей — квартале в районе Ист-Сайд в боро Манхэттен, сообщает Realtor.com.

Общая площадь таунхауса — 372 квадратных метра, в нем несколько квартир. Дом, возведенный 120 лет назад, можно преобразовать в пространство для проживания одной семьи либо занять в нем одну из квартир, а остальные сдавать в аренду. В хозяйских апартаментах есть камин, просторный холл, кухня со столовой, гостиная, гардеробная, две спальни. На прилегающем участке разбит сад. В доме сохранены кирпичная кладка и паркет.

Никсон с супругой Кристин Маринони, вероятно, захотят отремонтировать новый дом, а во время ремонта продолжат жить в нью-йоркском лофте, приобретенном ими в 2012 году за 3,25 миллиона долларов (237 миллионов рублей), отмечает издание.

В сериале и двух полнометражных фильмах «Секс в большом городе» Никсон сыграла одну из четырех главных героинь — Миранду Хоббс. В 2018 году актриса выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк. Она собиралась бороться с неравенством в штате и незаконными арестами, обещала сделать медицину более доступной и отремонтировать метро.

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