Дешевое платье главной героини нового «Секса в большом городе» возмутило фанатов

Популярная актриса Сара Джессика Паркер, известная по роли Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе», появилась на съемках в дешевом платье и возмутила фанатов. Соответствующие комментарии появились в Instagram-паблике And Just Like That Closet.

Папарацци запечатлели 56-летнюю знаменитость в голубой рубашке, поверх которой надето бежевое платье длины макси с мелким узорчатым принтом масс-маркетового бренда Forever 21. Ее образ дополнили синие босоножки на каблуках бренда Terry de Havilland стоимостью 275 фунтов стерлингов (28 тысяч рублей) и сумка из совместной коллекции Gucci x Balenciaga.

Поклонники сериала обратили внимание на бюджетное платье Паркер. Они были озадачены тем, что героиня Кэрри Брэдшоу, известная своей любовью к высокой моде и одежде люксовых брендов, появится на кадрах новых эпизодов в подобном наряде.

«Пожалуйста, только не Forever 21. Обанкротившийся бренд быстрой моды должен исчезнуть навсегда. Кэрри Брэдшоу никогда бы не решила надеть такую вещь, грустно видеть ее в этом платье», «Нам всем нравилось жить вместе с Кэрри, потому что она носила то, что другие не могли себе позволить. (...) Мы не хотим, чтобы королева Кэрри носила F21. Пожалуйста, верните ее мир гламура, который мы так любим», «Кэрри в дешевой одежде? Ужасный образ», — высказывались они.

В январе стало известно, что «Секс в большом городе» получил продолжение, которое выйдет на платформе HBO Max. Сиквел And Just Like That («А затем») будет состоять из десяти эпизодов. Съемки картины начались весной в Нью-Йорке. Дата выхода пока не раскрывается.

Оригинальный сериал выходил в эфир с 1998 по 2004 год на телеканале HBO. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов. Сценарий был построен по мотивам одноименной книги Кэндес Бушнелл.

Ранее в июле внешность состарившейся Сары Джессики Паркер удивила фанатов. Папарацци засняли американскую актрису в одном из кафе Нью-Йорка. Паркер вышла в свет в брюках и топе голубого цвета без рукавов. На размещенных кадрах видно, что на лицо актрисы не нанесен макияж, а ее волосы заплетены в косу. Пользователи сети обратили внимание на поседевшие волосы звезды.